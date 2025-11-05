RU

Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

Фото: Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский маршрут после резкого усиления российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно открытым данным, Украина получит 1,1 млн кубических метров газа из Трансбалканского маршрута в среду, после импорта 0,78 млн куб. м во вторник. Маршрут соединяет Украину с терминалами СПГ в Греции через Молдову, Румынию и Болгарию.

Украинская энергетическая консалтинговая компания ExPro в прошлом месяце сообщила, что греческая DEPA Commercial, D.Trading - дочерняя компания ДТЭК - и швейцарская Axpo Trading забронировали мощности для импорта газа из Греции в Украину с ежедневным объемом 0,6 млн кубических метров.

Украина также импортирует около 23 млн кубических метров газа ежедневно по другим маршрутам, включая почти 10 млн кубических метров из Венгрии, около 8 млн кубических метров из Польши и около 5 млн кубических метров из Словакии.

Трансбалканский маршрут не использовался в сентябре и октябре, а до этого работал только в июле и августе.

Трубопровод не пользовался спросом из-за высокой стоимости транзита газа через четыре страны. Однако, по словам ExPro, снижение тарифов молдавскими и румынскими операторами помогло увеличить бронирование мощностей в ноябре.

 

Импорт газа в Украину

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочного контракта на поставку газа по Трансбалканскому коридору.

Кроме того, в июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR. Тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

