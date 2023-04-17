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Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

Фото: экспорт электроэнергии в Словакию возобновился с 17 апреля
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме Украины хранится достаточный резерв мощности. С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт в час).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы).

Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы).

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

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