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Украина откажется от импорта газа и готовится к нулевому транзиту, - Меморандум с МВФ

Фото: Импорт газа и его транзит в 2024/25 сезоне не планируется (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина не планирует импорт газа и в следующем отопительном сезоне. Также будут приняты меры для стабильности системы после окончания срока действия транзитного соглашения с Россией в конце 2024 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Ограниченное внутреннее потребление и растущее внутреннее производство ограничили потребность в импорте газа в течение прошедшего отопительного сезона. На следующий отопительный сезон 2024/25 года власти не планируют дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза", - говорится в документе.

При этом отмечается, что Украина сможет принять 3 млрд кубометров дополнительного газа для хранения нерезидентами для нужд стран ЕС.

"Обновленные стратегии "Оператора ГТС Украины "и газотранспортной отрасли соответствующим образом отражают новую операционную среду с целью оптимизировать размер системы и определить альтернативные источники поставок газа", - говорится в документе.

Это будет иметь решающее значение для ОГТСУ в плане финансовой и оперативной подготовки к сценарию нулевого транзита, когда срок действия транзитного контракта истечет в конце 2024 года.

"В частности, мы примем законопроект №6133, который предусматривает особый режим работы ОГТСУ для сокращения его эксплуатационных расходов и технического обслуживания некритических целей транспортировки газа", - говорится в Меморандуме.

Транзитное соглашение

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.

По данным Минэнерго, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может функционировать и без транзита.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина впервые прошла зиму 2023/24, используя только собственный газ для отопительного сезона.

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