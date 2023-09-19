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Украина отказалась от нового транша Leopard 1 из Германии: Spiegel узнало причину

Фото: Украина отказалась от нового транша Leopard 1 из Германии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украина отказалась принимать транш из 10 немецких танков Leopard. Техника оказалась в плохом состоянии и нуждается в ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, несколько дней назад Украина направила группу специалистов в польский город Жешув для проверки немецких танков Leopard, которые предназначались для ВСУ. На месте выяснилось, что техника уже была сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии и нуждается в ремонте.

При этом, как уточняет Spiegel, несколько из десяти танков Leopard 1A5, которые уже передали Украине в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

Стоит заметить, что всего Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад. Но поскольку многие модели еще оставались на хранении, специалистам поручили как можно быстрее привести их в рабочее состояние.

"Всплывшие проблемы свидетельствуют о том, что при планировании поставок танков многое было сделано неправильно. Уже вскоре после принятия политического решения о поставке танков инсайдеры стали говорить о том, что проблемы с техническим обслуживанием и поставками запасных частей можно было предвидеть", - пишут журналисты. 

Теперь Берлин хочет быстро обучить украинских техников для того, чтобы они могли самостоятельно поддерживать Leopard 1 в хорошем состоянии и выполнять многие мелкие ремонтные работы.

Leopard 1 для Украины

Напомним, Украина получает танки Leopard 1 от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения. 

Неделю назад в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1.

Также сегодня, 19 сентября, Дания анонсировала передачу нашей стране еще 30 Leopard 1

Более детально о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина

 

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