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Украина открыла посольство в еще одной стране

Фото: Украина открыла посольство в Республике Кот-д’Ивуар (mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 11 апреля, официально заработало новое посольство Украины в Республике Кот-д'Ивуар. Ведомство открыли по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Открытие Посольства Украины в Кот-д'Ивуаре - стране, которая справедливо считается одним из лидеров в регионе Западной Африки, объясняется прежде всего нашим желанием активизировать всестороннее сотрудничество с ивуарийскими партнерами", - отметил во время своего выступления специальный представитель Украины по Ближнему. Востока и Африки Максим Субх.

В ходе визита он также провел встречу с заместителем министра иностранных дел Кот-д'Ивуара Уаттарой Вотабуной и передал ему послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Субх выразил благодарность ивуарийской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которую она последовательно демонстрирует с 2014 года.

Политические отношения Украины и Африки

Украина и Демократическая Республика Конго (ДРК) установили дипотношения еще в 1999 году. Но именно в предыдущие несколько лет это сотрудничество активизировалось. В августе 2022 г. Президент Зеленский провел телефонные переговоры с лидером ДРК Феликсом Чесикеди.

ДРК была одной из немногих стран Подсахарской Африки, проголосовавшей за резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины" в марте 2014 года. Она также проголосовала положительно за четыре из шести украинских резолюций ГА ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.

Посольство Украины находится в дипломатическом квартале конголезской столицы. Его работа будет способствовать активизации сотрудничества с конголезскими партнерами, в частности, в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, образования и информационных технологий.

Украина ищет союзников вне Европы

После начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что действительно происходит в Украине. В частности, это касалось и Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, или так называемого Глобального Юга.

Ранее РБК-Украина писала, что в прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.

Напомним, в марте 2024 г. в Ужгороде официально открылось консульство Демократической Республики Конго.

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