Украина открыла гуманитарный коридор для жителей Белгородской области, - "РДК"

"Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам, враг огнем заливает населенные пункты, несмотря на гражданские потери", - пишет "РДК",

Сегодня враг ударил артиллерией по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и других.

Также для проведения информационных операций россияне перебросили в регион подразделение "Ахмат". Вероятно в ближайшее время кадыровские "актеры", в привычной для них манере, поделятся постановочными видео.

"Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому все кому необходима помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей", - пишет пресс-служба легиона.

Как воспользоваться гуманитарным коридором?

Для эвакуации необходимо подойти к представителям легиона "Свобода России" или же "Русского добровольческого корпуса" с просьбой об убежище.

Рейд в Белгородскую область

1 июня "РБК" начал вторую фазу рейда в Белгородскую область. Воины ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.