Украина откроет новые консульства в Польше: в каких городах

На сегодня в Польше проживает вторая по количеству украинская община. Речь идет об автохтонной общине и вынужденных новоприбывших граждан Украины.

"Мы говорим о примерно 1 миллионе человек. Мы будем усиливать наше консульское присутствие. Планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений: в Жешуве и Познани. И мы повысим в статусе наше консульство в Гданьске до Генерального консульства", - отметил Сибига.

МИД Польши уже согласовало открытие консульства Украины в Познани. Поэтому сейчас это уже является вопросом согласований между украинским МИД и органами местной власти в Познани.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины также планирует открыть дополнительные консульские учреждения в Румынии, Словакии, Германии и Франции. Поскольку сейчас в этих странах находится наибольшее количество граждан Украины.