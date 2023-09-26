Украина выдала Чехии организаторов колл-центра, которые выманили более 7,5 млн евро

Правоохранители напоминают, что смогли установить двух организаторов колл-центра в Днепре - граждан Украины и Чехии. Они смогли привлечь к работе в преступной организации более 20 человек.

Во время звонков мошенники осуществляли подмену телефонного номера - они представлялись сотрудниками службы безопасности банковского учреждения и сообщали жертвам, что их банковский счет взломан, а для сохранения средств их временно нужно перевести на другой "безопасный" счет.

"Достоверность этой информации подтверждали другим звонком - якобы от полицейского, подтверждающего достоверность взлома счета и необходимости перевода денег на другой счет", - уточняют правоохранители.

Пятерых мошенников передали правоохранителям Чехии на пункте пропуска "Краковец" во Львовской области. В ближайшее время планируется экстрадиция еще одного злоумышленника.

К расследованию привлекли более 100 украинских и чешских полицейских, работавших в совместной следственной группе.

Напомним, в начале августа стало известно, что мошенники создали в Украине фейковый call-центр, чтобы выманивать деньги под видом инвестиций. Их "офис" размещался в центре Киева.