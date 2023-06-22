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Украина завоевала первое "золото" на Европейских играх-2023

Фото: Людмила Лузан завоевала медаль в Кракове (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинских гребцов Людмила Лузан и Валерия Терета выиграли золотые награды на Европейских играх 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинки финишировали первыми в соревнованиях каноэ-двоек. Они триумфовали на дистанции 500 м.

Лузан и Терета попали в финал сразу после квалификации. В своем заезде они заняли первое место. В решающей гонке дуэт украинских каноисток показал результат 1:58,233. Победительницы опередили пару испанок и венгерок.

Для сборной Украины эти награды – первые завоеванные на нынешних Играх. Лузан на Олимпиаде-2020 завоевала "серебро" на такой же дистанции в паре с Анастасией Четвериковой. Также она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Европейские игры, гребля, каноэ-двойки, 500 м, женщины:

  1. Лузан/Терета (Украина) – 1:58,233
  2. Жаком/Корбера (Испания) – 1:58,506
  3. Брагато/Нагий (Венгрия) – 1:59,163

К слову, ранее оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

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