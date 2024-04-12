Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T, - Кулеба

ПВО для Украины

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Они нанесли несколько массированных ударов по нашей стране в течение месяца. В частности, враг применял баллистические ракеты.

Сейчас Украина имеет несколько систем, которые способны сбивать баллистику. Одна из них - Patriot. На фоне обстрелов украинские чиновники уже не раз призывали партнеров передать такие системы для защиты неба.

Как отмечал Кулеба, всего в мире около 100 свободных Patriot. Но для начала наша страна хотела бы получить семь таких ЗРК.

В Воздушных силах недавно уточняли, что для защиты неба над городами Украины на фоне постоянных российских ударов требуется 25 систем Patriot.

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