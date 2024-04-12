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Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время эфира телемарафона.

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", - отметил министр.

Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, которые имеют эти системы, нам их передать, то это был бы вопрос недель и Украина бы могла их получить.

 

 

ПВО для Украины

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Они нанесли несколько массированных ударов по нашей стране в течение месяца. В частности, враг применял баллистические ракеты.

Сейчас Украина имеет несколько систем, которые способны сбивать баллистику. Одна из них - Patriot. На фоне обстрелов украинские чиновники уже не раз призывали партнеров передать такие системы для защиты неба.

Как отмечал Кулеба, всего в мире около 100 свободных Patriot. Но для начала наша страна хотела бы получить семь таких ЗРК.

В Воздушных силах недавно уточняли, что для защиты неба над городами Украины на фоне постоянных российских ударов требуется 25 систем Patriot.

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