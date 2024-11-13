Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год, - Залужный

Украина ведет переговоры с Британией об обучении 5-7 тысяч студентов в год. Речь идет о подготовке будущих госслужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного во время ежегодного общего собрания Европейской бизнес-ассоциации.
По его словам, что касается ближайших перспектив и заинтересованных сфер, то, что в последнее время очень много обсуждается, - это образование и культура.
"Нам почти удалось заверить британцев, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций, это наше образование", - сказал он.
По словам посла, прежде всего это подготовка будущих министров, премьер-министров.
"Мы говорим о том, мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно хотя бы не менее 5-7 тысяч студентов учились, для того чтобы через 20 лет у нас были другие чиновники, совершенно иное отношение к исполнению законов и совершенно другое отношение к бизнесу", - отметил Залужный.
Великобратания постоянно оказывает помощь Украине в борьбе с военной агрессией РФ.
В конце октября сообщалось, что Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ.
Кроме того, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что планирует сократить помощь Украине. Британия и Франция хотят этому помещать.
В тоже время, по данным The Guardian, Украина наблюдает ухудшение отношений с Британией после того, как Кир Стармер стал премьер-министром. Лондон пока так и не предоставил ВСУ дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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