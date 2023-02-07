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Украина в день использует по 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, - FT

Фото: ВСУ используют по 5 тысяч артиллерийских боеприпасов за день (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные используют в день по 5-6 тысяч артиллерийских боеприпасов. Такое количество снарядов составляет годовой заказ небольшой европейской страны до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Война в Украине и большой спрос среди других государств вынуждает оборонные компании резко увеличить объемы производства. Исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей стрелковое оружие, Мортен Брандтзег заявил, что европейские компании вступили в определенное противостояние за промышленные мощности.

По его оценкам, Украина производит примерно 5-6 тысяч артиллерийских выстрелов в день. Это, по словам Брандтзега, объем ежегодного заказа боеприпасов небольшого европейского государства в мирное время.

Руководитель Nammo отметил, что некоторые компоненты пользуются таким спросом, что время их доставки растянулось уже не на месяцы, а на годы. Это в свою очередь привело к поиску других материалов, химикатов, металлов и пластмасс, которые можно заменить при производстве оружия. В частности, одним из главных дефицитных компонентов является азотная кислота.

Издание отмечает, что большинство оборонных компаний увеличили рабочие смены и наняли большее количество работников. Так, немецкий концерн Rheinmetall заявил в прошлом месте, что построит новый завод в Венгрии, где будут производить взрывчатые вещества.

Директор британской Chemrin Мик Орд отметил, что некоторые клиенты попросили увеличить выпуск некоторых материалов на 100–200%.

В то же время эксперты объясняют, что производство некоторых материалов (не называя их) занимает до шести месяцев. То есть компания выпускает в год всего две партии.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Россия испытывает дефицит боеприпасов и поэтому не сможет эффективно поддерживать наступательные операции в 2023 году.

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