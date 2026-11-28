По словам украинских военных, на этот раз целями атак стали объекты нефтяной отрасли противника, имеющие важное значение для обеспечения российской агрессии против Украины.

Так, вблизи населенного пункта Просвет Самарской области под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В результате атаки ВСУ на объекте вспыхнул пожар.

Важно отметить, что это один из ключевых узлов "Транснефти", где формируется экспортная нефтяная смесь Urals.

В Генштабе также подчеркнули, что через эту ЛПДС проходит около 50% российского нефтяного экспорта.

Кроме того, украинские военные поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Нурлино" в Башкортостане. Она расположена на расстоянии более 1200 километров от украинской границы.

"Станция работает в системе магистральных нефтепроводов "Транснефть", обеспечивая перекачку значительных объемов российской нефти по ключевым магистралям", - пояснили в Генштабе.

Еще одной целью Сил обороны Украины стал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Предприятие способно перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. После украинской атаки там прогремели мощные взрывы и начался пожар. О других последствиях удара Генштаб пообещал сообщить позже.

"По результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение резервуара РВС-20000 на ЛПДС "Самара" 13 ноября, а также уничтожение пяти вертикальных резервуаров и повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 на Куйбышевском НПЗ в Самаре 25 ноября", - сообщили в Генштабе.