Украина U-21 устроила разгром в отборе Евро-2025: Люксембург лишил фанатов трансляции

Евро U-21, квалификация, группа F

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3

Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасница, 90+4

Федерация футбола Люксембурга не смогла организовать телетрансляцию встречи, так что болельщики следили за матчем "сине-желтых" только в текстовом формате. Фаны ничего не потеряли в стартовые 15 минут, потому что моменты команды не создали.

Но постепенно украинская молодежка захватила инициативу и принялась искать подходы к воротам хозяев. Вот Брагару неточно пробил головой после навеса, а с дальним ударом Очеретько справился кипер. Впоследствии Краснопир не попал в ворота с выгодной позиции, а Рубчинский с линии штрафной угодил в штангу.

Однако на перерыв Украина U-21 ушла в качестве лидера. Гол на 45-й минуте пришел с правого фланга. Роман подключился к атаке и прострелил от лицевой линии, а Краснопир в касание замкнул передачу партнера.

Во второй половине "сине-желтые" играли уже раскрепощеннее. Такой подход позволил подопечным Унаи Мельгосы развить собственный успех. Сначала сыграл джокер тренерского штаба – Вьюнник. Нападающий "Шахтера" только что появился на поле, получил передачу Волошина и из центра штрафной отправил мяч в сетку.

Добил же Люксембург U-21 Квасница. На четвертой добавленной арбитром минуте он выбежал на ворота под острым углом. Придумывать велосипед один из лидеров "Руха" не стал, а пробил мимо голкипера – 3:0 в итоге.

Итак, сборная Украины U-21 одержала вторую победу в двух матчах квалификации. Следующий поединок "сине-желтые" сыграют против английской молодежки. Матч состоится 16 октября в словацком Кошице.