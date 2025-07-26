Украина в этом году выпустит больше дронов, чем ожидалось, - Зеленский

Глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту, а также о потребности войск - конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. Зеленский сообщил, что на следующей неделе будет говорить об этом с партнерами.

Секретарю СНБО дали отдельное задание по привлечению внешнего финансирования на производство дронов.

"Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года", - отметил Зеленский.