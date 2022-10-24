Украина на этой неделе перейдет на зимнее время

Действие летнего времени в Украине отменяется 30 октября 2022 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.
С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
Напомним, в марте 2021 года Верховная рада не смогла отменить перевод часов, законопроект отправили на повторное второе чтение.