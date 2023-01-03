Украина держит на контроле ядерную составляющую ВС России, - ГУР

Украинская военная разведка постоянно следит за российским ядерным оружием и его перемещением, а все места хранения также известны.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что ГУР знает количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня, а также отслеживает все перемещения всех носителей.
"Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит "двенадцатое главное управление" министерства обороны России. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", - рассказал Скибицкий.
В военной разведке добавили, что также имеют опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил России, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.
"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР Минобороны Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", - подчеркнул Скибицкий.
Видео: Вадим Скибицкий рассказал о контроле ГУР МОУ за ядерным оружием России
Напомним, перед этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему ядерная риторика россиян затихла.
Ранее РБК-Украина писало о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается.
Добавим также, ранее в украинской военной разведке рассказали, как может действовать Россия на фронте в 2023 году.
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