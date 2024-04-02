Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией, принято постановление, - Шмыгаль

Кабинет Министров принимает постановление, которое позволит открыть новый пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания .

Как отметил Шмыгаль, сегодня одним из ключевых приоритетов Кабинета Министров является наша экономика. Это включает расширение :

логистики;

экспортного потенциала;

программы поддержки бизнеса

"Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией", - заявил премьер-министр.

Также он добавил, что на западном направлении Украина планирует:

создать 9 новых пограничных пунктов пропуска;

модернизировать еще 13;

"Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз", - отметил Шмыгаль.

Открытие новых пунктов пропуска

Как рассказывал в интервью РБК-Украина вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска. Это позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы.

Ожидается, что новые КПП появятся на границе с: