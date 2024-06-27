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Украина и США договариваются с Израилем о передаче 8 систем Patriot, - FT

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки, Израиль и Украина ведут переговоры по поставкам Киеву в восемь систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным FT, соглашение еще не окончательно, однако оно вероятно предусматривает то, что Patriot будут сначала отправлены из Израиля в США, а затем доставлены в Украину.

Также источник FT отметил, что хотя передача всех восьми систем обсуждается, не все они могут быть отправлены в Украину. При этом в Украине не подтвердили факт переговоров.

"Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, имеющие такие системы, предоставить их Украине", - сказал Кулеба в интервью Financial Times.

Кроме переговоров между США и Украиной, состоялись также прямые переговоры между Израилем и Киевом о передаче Patriot.

Patriot для Украины

Напомним, недавно заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что благодаря помощи от партнеров Украина уменьшает разрыв в военных возможностях с Россией, но требует больше систем ПВО и дальнобойного оружия.

На днях Румыния объявила о решении передать Украине свою систему Patriot. Точная дата передачи ПВО не разглашается.

Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Кроме того, еще одна страна, решившая остаться анонимной, также присоединится к этой поставке.

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