RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Румыния подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: президент Владимир Зеленский и лидер Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно договору, Румыния 

  • предоставит Украине систему Patriot;
  • будет поддерживать Киев с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов; 
  • будет способствовать быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину. 

"Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты Европейского союза (ЕС) и НАТО", - добавляет Офис президента.  

В частности Бухарест будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов и оказывать поддержку оборонной промышленности нашей страны. 

Также есть блоки в соглашении, касающиеся разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины.  

Гарантии безопасности Украины

Украина подписала соглашение о двусторонних соглашениях по безопасности уже с 23 странами. Договор предусматривает широкий спектр мер поддержки Киева. В частности в военной, экономической и гуманитарной сферах. Также есть отдельные пункты, впрочем, все зависит от возможностей партнера. 

27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. Вчера же, 11 июля, соглашение было заключено с Люксембургом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияВойна в УкраинеГарантии безопасности