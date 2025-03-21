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Украина и Россия на расстоянии шага от полного прекращения огня, - Госдеп США

Фото: Тэмми Брюс, пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (x.com/StateDept)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) и Украина близки к полному прекращению огня. После этого можно будет говорить о прочном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) Тэмми Брюс, которую цитирует The Hill.

"Мы всего в шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира, и именно этому Америка помогла способствовать, и именно это мы продолжаем делать каждый день...", - заявила Брюс в эфире программы "NewsNation Now".

Возможное 30-дневное перемирие

В марте американская делегация предложила Киеву введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.

В частности этот вопрос Штаты обсуждали и с Россией. Диктатор Владимир Путин согласился на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время он выдвинул ряд требований к Украине.

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, требования России являются попыткой врага ослабить Украину.

 

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине