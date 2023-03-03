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Украина и Россия весной сразятся в последней битве этой войны, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские власти тратят чрезвычайно большое количество ресурсов для захвата украинской территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова для USA TODAY.

По его словам, уже этой весной Украина и Россия столкнутся в решающей битве, которая будет последней до окончания войны. Однако он не предоставил никаких подтверждений своим словам.

При этом Буданов обратил внимание, что Москва начала вести интенсивную информационную войну, потому что российские власти понимают, что настоящую войну выиграть не сможет.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, они будут выведены из военного состава", - сказал он. глава ГУР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку русские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Также ранее мы писали, что Буданов и Дейнеко оценили вероятность нового наступления РФ из Белоруссии.

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Главное управление разведкиКирилл БудановВойна России против Украины