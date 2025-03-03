Украина и Россия все больше используют усовершенствованные макеты танков, - Forbes

"Как Украина, так и Россия расширили использование макетов, включая надувные модели. Недавнее видео с украинского дрона показывает, как он исследует группу российских танков Т-72, но оказывается, что это надувные макеты. Хотя они выглядят внушительно с расстояния, при ближайшем осмотре дрон обнаруживает их округлые углы и отсутствие деталей", - пишет издание.

Сообщается, что Украина также развернула надувные танки. В частности, чешская компания InflaTech в прошлом году раскрыла, что поставила надувные макеты танков Leopard 2A4 в Украину и предлагает различные подобные системы, используемые украинскими силами.

Совершенствование макетов техники

Forbes добавляет, что уровень сложности макетов на полях сражений России и Украины значительно варьируется. На самом простом уровне макеты техники изготовлены из деревянного каркаса, покрытого толстой канвой. Хотя эти импровизированные макеты не выдержат детального изучения, они способны обмануть разведывательные дроны. Однако современная технология съемки легко обнаруживает эти примитивные подделки, что делает их менее полезными.

Вместе с тем Россия и Украина применяют более сложные и убедительные макеты на поле боя. В частности, недавние изображения в соцсетях показали украинские копии танка Leopard 2A6, изготовленные из сплошных деревянных панелей, которые точно воспроизводят размеры и форму танка. По информации из социальных сетей, россияне потратили несколько боеприпасов "Ланцет" на уничтожение каждого такого макета.

Издание подчеркивает, что активное использование макетов танков стало ответом армий на широкое развертывание технологий дронов. Россия и Украина начали использовать макеты бронетехники, чтобы обмануть вражеские дроны, заставляя противника тратить ресурсы, одновременно защищая свои настоящие машины.