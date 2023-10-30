ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" начал производить макеты HIMARS для заблуждения врага

Понедельник 30 октября 2023 15:47
UA EN RU
"Метинвест" начал производить макеты HIMARS для заблуждения врага Фото: "Метинвест" начал производить макеты HIMARS для заблуждения врага (GettyImagеs)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Метинвест" уже больше года производит для ВСУ макеты оружия. Внешне они максимально приближены к оригиналам и нужны, чтобы вызвать огонь на себя вместо настоящей техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора группы "Метинвест" Александра Мироненко в интервью NV.

По его словам, наиболее востребованы на передовой - копии советских гаубиц и РЛС. Но по заказу военных производят и псевдо-HIMARS - американскую реактивную систему залпового огня.

"К нам обратились военные. Пришли и спросили, можно ли сделать макеты, которые помогут нам вводить в заблуждение врага, или делать фальшпозиции. Сейчас наше основное производство – это советские гаубицы Д-20, Д-30 и американские образцы гаубиц М777. Также несколько видов радиолокационных станций и РЭБов", - вспомнил Мироненко о начале производства макетов.

Он признался, что прямо сейчас на фронте есть несколько экземпляров макетов HIMARS, которые невозможно на расстоянии отличить от настоящих. Дело в том, что макет от "Метинвеста" - не просто декорация, а действующий механизм.

"Наши макеты даже двигаются и меняют позиции. И они выглядят как настоящие автомобили, выполняют свою функцию", - говорит Мироненко.

Он также признался, что места производства макетов содержатся в секрете и вынесены за пределы предприятий компании, чтобы сохранить максимальную секретность и обезопасить работников.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова.

Также компания приступила к производству противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения жизни бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины
NEWS
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
Смарт-мобилизация, дроны в школьной программе и Starlink Маска: главное из интервью Федорова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ