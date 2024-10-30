Украина и РФ ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам, - Financial Times

Киев хочет возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курск, сообщили источники издания, среди которых высокопоставленные украинские чиновники.

"Идут очень ранние переговоры о возможном возобновлении чего-либо. Сейчас идут переговоры по энергетическим объектам", — сказал дипломат, проинформированный о переговорах.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.

Но Путин, по словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они по-прежнему контролируют около 600 кв км территории.

Тем временем, Украина планирует продолжать наносить удары по целям в РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление на Россию в переговорах.

По данным издания, Курская операция привела к тому, что Москва вышла из предыдущего раунда переговоров в августе, как раз когда чиновники начали планировать личную встречу в Дохе.

Катар начал выступать посредником в этих переговорах в июне после саммита в Швейцарии, на который Россия не была приглашена.

Четыре украинских чиновника сообщили Financial Times, что прошлой осенью Киев и Москва пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Это соглашение должно было проложить путь к официальному соглашению, сказали источники издания.

Однако Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты в феврале и марте этого года, стремясь усилить давление на Москву после провалившегося контрнаступления 2023 года.

Несмотря на предупреждение Белого дома прекратить удары, Киев продолжал наступать, и Москва посчитала, что молчаливое соглашение было нарушено, рассказали собеседники журналистов.

Затем Россия пошла на эскалацию, выпустив залпы ракет большой дальности, нацеленных на электростанции по всей Украине, включая Трипольскую ТЭС в 40 км от Киева, которая была полностью разрушена.

По информации издания, в рамках украинской кампании с начала 2024 года пострадали по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.