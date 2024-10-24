Нужно ли вести мирные переговоры с Россией: как изменилось мнение украинцев за последний год

Число сторонников мирных переговоров с Россией среди украинцев вызрсло за последний год. Однако до большинства им еще далеко.

Год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

Также больше стало тех, кто соглашается с тезисом "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Также меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".