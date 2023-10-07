Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности

"По поручению президента Украины и руководителя Офиса президента Украины сегодня начат первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины", - сообщили в ОП.

Украинскую переговорную группу возглавил замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры", – добавили в ОП.

Эти двусторонние гарантии для Украины являются продолжением значительной нелетальной, безопасности, гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает нашей стране с начала полномасштабного вторжения России.

Сегодня стороны договорились о дальнейшей координации и согласовали план двусторонних переговоров до конца этого года.

Гарантии безопасности для Украины

Украина неоднократно настаивала на необходимости создания гарантий безопасности, которые помогут не допустить повторного вторжения российских террористов до того, как наша страна станет членом НАТО.

Страны "Большой семерки" уже подписали право на гарантии безопасности. К ней также присоединились другие страны.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Киев заключит с союзниками первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже до конца 2023 года.

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