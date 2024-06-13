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Украина и Япония подписали соглашение о безопасности: Зеленский раскрыл детали

Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 13 июня, Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского и Офис президента.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида и я только что подписал соглашение о безопасности между Украиной и Японией. Уникальный документ с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира", - написал Зеленский.

По его словам, в течение 2024 года Япония выделит Украине 4,5 миллиарда долларов и будет поддерживать Украину в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

"Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради восстановления и восстановления", – рассказал президент.

Следует отметить, что это первое соглашение со страной, заключенное не со страной-членом НАТО, а со страной Тихоокеанского региона.

Что включает в себя соглашение

Известно, что подписанный документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций способностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Кроме того, Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов и будет сотрудничать с Украиной в областях разведки и защиты секретной информации.

Страны совместно будут работать над:

  • усилением защиты и восстановления критической инфраструктуры;
  • укреплением кибер- и информационной безопасности;
  • обеспечением свободного судоходства;
  • безопасностью морских путей

"Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований", - сообщили в Офисе президента.

Также Япония и дальше будет поддерживать украинскую формулу мира и будет усиливать санкции против России. Япония будет сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Соглашения по безопасности

Украина начала новый формат сотрудничества со странами-партнерами, заключая двусторонние соглашения о безопасности. Каждое соглашение уникально и отвечает потребностям Украины и конкретной страны-партнера.

Первой страной, подписавшей такое соглашение с Украиной в 2024 году, стала Великобритания.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев с рабочим визитом, во время которого встретился с президентом Владимиром Зеленским. Вместе они подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной.

Также по словам Зеленского, сейчас все внимание привлечено на подготовку соглашения о безопасности с США.

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