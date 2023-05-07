Украина и Польша нашли решение по разблокированию пункта пропуска "Ягодин"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приняло решение временно приостановить требование о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза.

Решение призвано разрешить ситуацию с блокированием пункта пропуска со стороны польских перевозчиков и удовлетворить одну из ключевых претензий забастовщиков, а именно наложение штрафов за отсутствие разрешений для перевозок в Украину из третьих стран ЕС.

"Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно нуждаются в наличии разрешений", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он сообщил, что в настоящее время министерство направило письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений. Тем временем будет приостановлено наложение штрафов.

"Отдельно подчеркну: с начала этого года Укртрансбезопасность составила только 4 таких постановления на польских перевозчиков", - добавил Кубраков.

Пункт пропустку "Ягодин - Дорогуск" обеспечивает примерно 40% грузопотока в Польшу

Напомним, утром 5 мая стало известно, что пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" заблокирован.

Украина сразу призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" для грузовиков.

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