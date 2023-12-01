Украина и Польша договорились о частичной разблокировке границы: что изменится

В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера под председательством Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и при участии Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.

Во время встречи стороны согласовали ряд мер, в частности:

открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска;

создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;

запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортный безвиз" не обсуждался. В частности его и не было в повестке дня.

Польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Позиция неприемлема для Украины и ЕС, поскольку это является дискриминацией в отношении других стран.

"Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС с участием руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", - добавляет пресс-служба.

Между тем Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска", - отмечает пресс-служба.

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:

"Ягодин - Дорогуск";

"Краковец - Корчева";

"Рава-Русская - Гребень";

"Шегини - Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых:

восстановление разрешительных отношений с Украиной;

ужесточение транспортных правил;

запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

Как рассказывал Деркач, польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, несмотря на то, что это одно из требований протестующих.