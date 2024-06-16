"Сегодня Украина и Палау установили дипломатические отношения. В присутствии наших лидеров, Президентов Владимира Зеленского и Сурангела Виппса-младшего мы подписали соответствующее коммюнике", – рассказал он.

По словам главы МИД, Украина имеет интересы во всех частях света и уважает каждую страну, разделяющую те же ценности уважения к Уставу ООН и международному праву.

"Существует ряд глобальных вопросов, где наше сотрудничество может принести пользу обеим нашим странам, в частности экологическая безопасность, являющаяся одним из пунктов Формулы мира. Я уверен, что, установив дипломатические отношения, Украина и Палау усилят сотрудничество в совместном преодолении этих вызовов", - добавил Кулеба.