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Украина и Палау установили дипломатические отношения

Воскресенье 16 июня 2024 14:41
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Украина и Палау установили дипломатические отношения Фото: Украина и Палау установили дипломатические отношения 16 июня (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталия Гурковская

16 июня Украина и Палау установили дипломатические отношения. Стороны подписали коммюнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня Украина и Палау установили дипломатические отношения. В присутствии наших лидеров, Президентов Владимира Зеленского и Сурангела Виппса-младшего мы подписали соответствующее коммюнике", – рассказал он.

По словам главы МИД, Украина имеет интересы во всех частях света и уважает каждую страну, разделяющую те же ценности уважения к Уставу ООН и международному праву.

"Существует ряд глобальных вопросов, где наше сотрудничество может принести пользу обеим нашим странам, в частности экологическая безопасность, являющаяся одним из пунктов Формулы мира. Я уверен, что, установив дипломатические отношения, Украина и Палау усилят сотрудничество в совместном преодолении этих вызовов", - добавил Кулеба.

Напомним, в апреле 2024 года официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго. Ведомство открыли по поручению президента Владимира Зеленского.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба
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