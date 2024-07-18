Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

Украина совместно с Управлением верховного комиссара ООН по беженцам запускает платформу "Украина - это Дом". Она поможет украинцам за границей, которые хотят вернуться на Родину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Как отметили в МИД, сегодня, 18 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.
Кулеба позитивно оценил работу Управления верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, в том числе и предоставление нового пакета помощи для подготовки к зиме. Также министр отметил важность усиления гуманитарного реагирования и поддержки украинцев, которые пострадали из-за российского вторжения.
По итогам встречи глава МИД и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев объявили о запуске платформы "Украина - это Дом".
"Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил Кулеба.
Министр также призвал Управление верховного комиссара ООН по беженцам к решительным шагам для защиты украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию. Это необходимо, чтобы не допустить их усыновления и обеспечить безопасное возвращение в Украину.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывал уверенность, что после завершения войны на Родину вернутся все украинцы.
Но, как отмечал глава государства, страна нуждается в их возвращении и сейчас, поскольку "нужны рабочие руки".
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в вопросе возвращения украинцев на Родину необходимо находить правильные инструменты.
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