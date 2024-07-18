RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и ООН запускают платформу для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы

Фото: Украина и ООН договорились о запуске платформы для возвращения украинцев из-за границы (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина совместно с Управлением верховного комиссара ООН по беженцам запускает платформу "Украина - это Дом". Она поможет украинцам за границей, которые хотят вернуться на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, сегодня, 18 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди. 

Кулеба позитивно оценил работу Управления верховного комиссара ООН по беженцам в Украине, в том числе и предоставление нового пакета помощи для подготовки к зиме. Также министр отметил важность усиления гуманитарного реагирования и поддержки украинцев, которые пострадали из-за российского вторжения. 

По итогам встречи глава МИД и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев объявили о запуске платформы "Украина - это Дом".

"Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил Кулеба. 

Министр также призвал Управление верховного комиссара ООН по беженцам к решительным шагам для защиты украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию. Это необходимо, чтобы не допустить их усыновления и обеспечить безопасное возвращение в Украину. 

Возвращение украинцев домой

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывал уверенность, что после завершения войны на Родину вернутся все украинцы.

Но, как отмечал глава государства, страна нуждается в их возвращении и сейчас, поскольку "нужны рабочие руки".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в вопросе возвращения украинцев на Родину необходимо находить правильные инструменты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНМИД УкраиныДмитрий Кулеба