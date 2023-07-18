Украина и ООН подписали меморандум об увеличении помощи по восстановлению страны после войны
Глава МИД Дмитрий Кулеба и администратор ПРООН Ахим Штайнер подписали меморандум по послевоенному восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.
По его словам, данный меморандум позволит ООН увеличить усилия по оказанию помощи Украине в проектах послевоенного обновления. Это также охватит страхование рисков войны, разминирование, энергетическую инфраструктуру и поддержку малых и средних предприятий.
Восстановление Украины
Недавно в Лондоне прошла конференция по восстановлению Украины. На ней союзники объявили о больших пакетах финпомощи и представили программы для привлечения инвесторов.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.
К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.
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