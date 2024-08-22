Украина и Норвегия продлили "транспортный безвиз"

Это означает, что украинские и норвежские перевозчики смогут осуществлять двусторонние и транзитные перевозки между странами без необходимости получать дополнительные разрешения.

Безвиз распространяется на грузовики стандарта Евро-5 и выше, но водители должны иметь при себе сертификат экологичности и выписку о лицензии на перевозку.

Напомним, что "транспортный безвиз" с Украиной уже действует для 37 стран, включая государства Евросоюза.