Украина и Германия не смогли заключить заказ на сотню САУ PzH 2000, - СМИ

Журналист заявил, что пообщался с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter). По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.

При этом проект по поставкам САУ RCH 155 сейчас находится только на стадии создания производственной линии. Известно, что Украина должна получить 18 гаубиц.

САУ Panzerhaubitze 2000 в Украине

Следует отметить, что ранее Германия передала Украине гаубицы PzH 2000. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Летом прошлого года СМИ писали, что САУ PzH 2000 столкнулась с проблемами при использовании на фронте. Уже в декабре некоторые украинские медиа писали, что только половина гаубиц работает на передовой, другие находятся в ремонте.

Что этому предшествовало

Летом 2022 года немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Стоимость контракта на 100 самоходных гаубиц составила 1,7 млрд евро. Объем сделки многократно превышал предыдущие поставки на сумму около 600 млн евро.