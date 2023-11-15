RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Германия не смогли заключить заказ на сотню САУ PzH 2000, - СМИ

Фото: Украина и Германия не смогли заключить заказ на сотню САУ PzH 2000 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Германия не договорились о заказе на сотню САУ PzH 2000. Контракт, о котором говорили еще летом 2022 года, не был заключен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкого журналиста Бьорна Мюллера в Twitter (Х).

Журналист заявил, что пообщался с представителем KNDS (конгломератом немецкого Krauss Maffei Wegmann и французского Nexter). По его словам, контракт на 100 немецких САУ PzH2000 для Украины до сих пор не подписан. Причины этого не называются.

При этом проект по поставкам САУ RCH 155 сейчас находится только на стадии создания производственной линии. Известно, что Украина должна получить 18 гаубиц.

САУ Panzerhaubitze 2000 в Украине

Следует отметить, что ранее Германия передала Украине гаубицы PzH 2000. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Летом прошлого года СМИ писали, что САУ PzH 2000 столкнулась с проблемами при использовании на фронте. Уже в декабре некоторые украинские медиа писали, что только половина гаубиц работает на передовой, другие находятся в ремонте.

Что этому предшествовало

Летом 2022 года немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Стоимость контракта на 100 самоходных гаубиц составила 1,7 млрд евро. Объем сделки многократно превышал предыдущие поставки на сумму около 600 млн евро.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна в Украине