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Украина и Германия обсудили формулу мира Зеленского

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Бразилия, Вторник 03 января 2023 17:27
Украина и Германия обсудили формулу мира Зеленского Фото: Украина и Германия обсудили формулу мира Зеленского (facebook_com_mineconomdev)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 января, во время встречи в столице Бразилии, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Ни одна страна и ни один народ не стремится сегодня так к миру, как его стремится Украина и украинский народ. Но это должен быть мир на украинских условиях. Справедливый мир. Эту формулу предложил президент Украины Владимир Зеленский. И мы убеждены, что общими усилиями всех свободных демократических стран мира она не просто может, а должна быть реализована", - отметила Свириденко.

Также она поблагодарила Штайнмайера за чрезвычайно мощную помощь, которую Германия предоставила нам за тяжелые месяцы полномасштабного вторжения России и выразила уверенность в том, что Германия способна взять на себя роль лидера в консолидации европейских стран вокруг формулы мира.

В свою очередь президент Германии отметил дальнейшую безоговорочную поддержку нашего государства, территориальную целостность и суверенитет Украины. Он добавил, что, как было отмечено, Германия будет делать все от нее зависящее для достижения мира и стабильности в Европе.

Напомним, формула мира была представлена президентом Украины Владимиром Зеленским, выступая на открытии саммита G20 в Индонезии 15 ноября 2022 года.

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