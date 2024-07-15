Украина и НАТО утвердили Стратегический осмотр оборонных закупок

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне Украина и Альянс утвердили Стратегический осмотр оборонных закупок. Теперь оборонные закупки Украины будут происходить в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что Стратегический осмотр оборонных закупок содержит 21 рекомендацию по повышению эффективности обеспечения Вооруженных сил Украины как во время военного положения, так и в мирное время.

В частности, они включают:

обеспечение взаимосовместимости оборонных закупок Украины и НАТО;

развитие долгосрочного планирования в закупках;

усовершенствование процедур заключения прямых соглашений и организации конкурсных закупок;

нормирование уровня секретности оборонных закупок.

"Основной ценностью Стратегического осмотра закупок является то, что он имеет четкие сроки реализации, а значит позволит и украинскому обществу, и международным партнерам отслеживать успешность евроатлантического развития Украины", - рассказал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский

Также в осмотре указана ведущая роль парламента в вопросах гражданского демократического контроля и механизма lessons-learned. В то же время, рекомендации имеют двустороннюю природу сотрудничества - партнеры из стран НАТО также будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.

Сотрудничество Украины и НАТО

Недавно мы писали о том, что на саммите в Вашингтоне страны-члены НАТО приняли решение о создании новой структуры для координации оказания помощи Украине.

Также генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

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