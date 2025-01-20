Украина и НАТО сформировали план работы Совместного центра JATEC: каковы его задачи

По ее словам, центр будет действовать под эгидой Стратегического командования НАТО по трансформации, отвечающего за подготовку Альянса к будущим войнам. И станет ключевым элементом стратегического партнерства между Украиной и НАТО.

Его задачи будут включать интеграцию опыта Украины в военную подготовку, обучение и ведение боевых действий.

"Центр сосредоточится на развитии возможностей составляющих сектора безопасности и обороны Украины, содействии их дальнейшего реформирования, достижении совместимости Сил обороны Украины с военными формированиями вооруженных сил стран-членов НАТО и содействии региональной безопасности и стабильности", - рассказала Стефанишина.

Верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, адмирал Пьер Вандье, подчеркнул, что одним из главных направлений исследования является сочетание в украинской войне современных технологий с с жестокими окопными боями и артиллерийскими обстрелами.

"Украинские солдаты воюют в окопах и используют артиллерию так, как это было привычно более века назад, но они также используют дроны, искусственный интеллект и космическую связь. В результате украинская артиллерия стала более эффективной и более смертоносной. Изучение украинского опыта позволит НАТО оперативно реагировать на современные угрозы и оставаться стратегически надежной организацией", - сказал он.