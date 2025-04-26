Украина и НАТО провели необъявленную встречу в Киеве: что обсудили

Украина и НАТО во время встречи в Киеве определили новые приоритеты работы Совместного центра JATEC. В центре внимания - укрепление обороны, развитие устойчивости и внедрение инноваций для противодействия угрозам на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Киеве сегодня, 26 апреля, состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию.
Участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).
Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Отдельное внимание уделили:
"Бесспорно, главная конечная цель любых проектов - это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.
Ранее мы сообщали, что НАТО занимается координацией военной помощи Украине от стран-партнеров.
Напомним, что в январе этого года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, что НАТО и Украина сформировали план работы Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию (JATEC).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.