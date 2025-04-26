Украина и НАТО провели необъявленную встречу в Киеве: что обсудили

Украина и НАТО во время встречи в Киеве определили новые приоритеты работы Совместного центра JATEC. В центре внимания - укрепление обороны, развитие устойчивости и внедрение инноваций для противодействия угрозам на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В Киеве сегодня, 26 апреля, состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию.

Участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других высокопоставленных чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной.

О чем говорили на встрече

Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Отдельное внимание уделили:

присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина,

развитию устойчивости информационных систем,

поддержке направления образования и подготовки,

взаимосовместимости,

сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.

"Бесспорно, главная конечная цель любых проектов - это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.