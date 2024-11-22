Украина представит на заседании с НАТО оценку и доказательства применения Россией МБР, - Сибига

Киев инициировал проведение заседания в формате Украина-НАТО из-за применения Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Партнерам будут представлены доказательства и оценка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги во время пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.
По словам Сибиги, применение Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности создает новые риски для гражданских и является угрозой для общей трансатлантической безопасности.
"Поэтому мы инициировали уже проведение заседания в формате Украина-НАТО. Мы имеем уже дату, это вторник, на следующей неделе (26 ноября, - ред.). К этому времени мы постараемся максимально собрать доказательства, провести необходимые исследования, чтобы более предметно представить нашим союзникам наше видение, наши оценки как и последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар", - заявил министр.
Во время заседания Украина - НАТО в фокусе будут усиление оборонных возможностей страны и ее противовоздушной обороны. В том же числе Киев будет ставить вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение их возможностей в оборонной отрасли, которая продолжает расти, несмотря на санкционное давление.
21 ноября российские войска совершили очередной обстрел города Днепр. Впрочем, на этот раз террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование межконтинентальной ракеты. Европейский союз (ЕС) решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.