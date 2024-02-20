Украина и МВФ могут рассмотреть план сокращения дефицита госбюджета

В ходе работы мисси МВФ по пересмотру программы финансирования Украины, которая до конца недели будет идти в Варшаве, может быть рассмотрен вопрос сокращения дефицита госбюджета в условиях недостаточной внешней финансовой поддержки Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Новый транш и план "Б" для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ ".

"В сценарии без американских грантов нужно будет урезать дефицит бюджета. ОВГЗ или эмиссия не помогут, поскольку пострадает долговая устойчивость, а это одно из главных условий программы", - сказал собеседник издания, знакомый с планами переговоров.

Для балансирования бюджета в условиях отсутствия или сокращения финансирования придется разработать конфигурацию действий по увеличению доходов и снижению расходов, отмечает в публикации.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук уверен, что проблема с задержкой финансирования безусловно будет затронута в ходе переговоров.

"Конечно, ключевым будет вопрос бюджета, но вряд ли на этом этапе МВФ предполагает, что финансовой помощи от США не будет. Если вариант, что финансирование все-таки будет, - базовый, то вопрос сокращения дефицита сейчас не будет обсуждаться (в рамках обсуждения программы, - ред.). Скорее всего, это будет неформальный план "Б". Но переписывать программу МВФ исходя из предположения, что не будет финпомощи от США, было бы сейчас неуместно. Все же шансы на ее утверждение достаточно высоки", - считает Ваврищук.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работает в Варшаве с 17 февраля вместе с делегацией Украины. На прошлой неделе в Киев приезжали представители Международного валютного фонда для переговоров с властями Украины.

До этого глава НБУ Андрей Пышный встретился главой МВФ с Кристиной Георгиевой и обсудил подготовку к февральской миссии для проведения третьего пересмотра программы EFF. Пышный сказал, что Украина прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

Ранее сообщалось, что Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Это необходимо, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.