Украина и Молдова могли быстро закрыть вопрос Приднестровья в 2022 году, - эксперт

Украина и Молдова имели возможность "быстро закрыть вопрос Приднестровья" в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога и военнослужащего Кирилла Сазонова.

По словам эксперта, российский контингент в регионе малочислен, а склады с оружием можно было заблокировать без масштабных боевых действий.

"Мы вместе с Молдовой могли бы без проблем решить этот вопрос – блокадой или антитеррористической операцией. Прорваться туда через Украину Путин не смог бы", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что официальный Кишинев тогда не воспользовался этой возможностью. "Я не понимаю, почему президент Молдовы Майя Санду не сделала этого в 2022 году. Возможно, причина в выгодах от контрабандных потоков через Приднестровье и доступ к бесплатному газу", – заявил Сазонов.

В то же время, по его словам, сейчас Украина вынуждена удерживать значительные силы на границе с Молдовой, чтобы сдерживать потенциальную угрозу со стороны непризнанного образования. "Мы фактически прикрываем союзника, берегущего у себя российскую базу и военный контингент", – подытожил он.

Справка

Приднестровье – непризнанное образование на территории Молдовы, где с начала 1990-х находится оперативная группа российских войск.

По открытым данным, численность контингента РФ в регионе составляет около 1,5 тысяч военнослужащих. Также там хранятся одни из самых больших в Восточной Европе складов боеприпасов.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла, что вопросы Приднестровья должны решаться исключительно мирным путем. В Кишиневе настаивают, что какие-либо действия против региона без политического урегулирования могут дестабилизировать ситуацию в стране.