Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия

Соглашение с украинской стороны по поручению Кабинета министров подписал Резников, а с французской - глава Минобороны Себастьян Лекорну.

"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.

В то же время глава Минобороны Франции в своем Twitter объяснил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн. евро для поддержки Украины.

"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Лекорну.