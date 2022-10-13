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Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия

Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорну и глава Минобороны Украины Алексей Резников (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Соглашение с украинской стороны по поручению Кабинета министров подписал Резников, а с французской - глава Минобороны Себастьян Лекорну.

"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.

В то же время глава Минобороны Франции в своем Twitter объяснил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн. евро для поддержки Украины.

"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Лекорну.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит еще шесть дополнительных гаубиц Caesar и зенитные ракеты.

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