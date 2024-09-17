Украина и ЕС провели первые секторальные консультации по транспортной политике

Украина провела первые секторальные консультации по транспортной политике с Европейской комиссией в рамках подготовки к официальным переговорам о вступлении страны в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Секторальные консультации - это подготовка к двусторонней встрече между Украиной и Европейской комиссией по отдельным разделам переговоров.
Во встрече приняли участие премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
В ходе консультаций участники согласовали дальнейший алгоритм подготовки к двусторонней встрече в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по переговорному разделу 14 "Транспортная политика".
Следующие месяцы стороны будут работать над всеми направлениями раздела, чтобы выявить ключевые пробелы и выработать рамки приближения законодательства в этих сферах.
Далее состоится осуществление официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по соответствующему переговорному разделу.
Напомним, Украина подала заявление на членство в Европейском Союзе в конце февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения России.
Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз стартовали 25 июня 2024 года.
Недавно вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что переговоры по всем направлениям по вступлению в ЕС вложены в график на 2024-2025 годы. В следующем году будут обсуждаться "фундаментальные правила".
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