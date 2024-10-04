Украина и Чехия договорились о производстве артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра

Производство снарядов начнется в 2025 году, в результате чего к 2026 году объем выпуска превысит 300 тысяч единиц в год.

Согласно договоренностям, CSG предоставит технологическую поддержку и ноу-хау для организации производства в Украине. Эта инициатива укрепляет сотрудничество между украинской и чешской сторонами в рамках усилий по увеличению поставок боеприпасов для украинской армии. Кроме того, производство будет вестись как в Украине, так и в Чехии, что поможет снизить стоимость снарядов и ускорить их выпуск.

Ричард Кубена, коммерческий директор CSG Defence, отметил важность этого соглашения для Украины. По его словам, сотрудничество позволит Украине самостоятельно производить критически важную военную технику, что является ключевым элементом её обороноспособности. CSG активно поддерживает Украину с начала российского вторжения, поставляя разнообразную военную технику и боеприпасы.

Решение о локализации производства снарядов было также поддержано Министерством обороны Чехии и Межправительственным агентством оборонного сотрудничества AMOS. Эти организации играют важную роль в реализации Чешской инициативы по боеприпасам и в оказании помощи Украине.