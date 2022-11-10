ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Чехия будут вместе производить военную технику и боеприпасы

Новина українською →
Украина, Чехия, Четверг 10 ноября 2022 19:30
Украина и Чехия будут вместе производить военную технику и боеприпасы Фото: Украина и Чехия создают общий оборонный кластер (t.me/UOP_Official/960)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Чехия создают совместный оборонный кластер для производства военной техники и боеприпасов, сотрудничества в сфере ремонта и разработок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГК "Укроборонпром".

"Вчера, 9 ноября, Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики" Петром Фиалой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров

Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.

"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", - отметил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Министерстве иностранных дел Чехии призвали к созданию специального трибунала над высшим руководством России за совершенные в Украине военные преступления.

Также раньше мы писали, что Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Военная техника
NEWS
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа