Украина и Британия находятся на финальной стадии подготовки "Столетнего соглашения", - Ермак

По его словам, эта тема была большой частью разговора с новым советником британского премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Ермак добавил, что "мы не тратили ни одной минуты и начали конкретный разговор обо всем, что нам нужно - все направления от вооружения до поддержки нашего членства в НАТО".

"Все эти вопросы мы проговорили: и координация в этот период времени до инаугурации Трампа, и координация по организации встреч президента Украины и премьер-министра Великобритании... Между прочим, и знакомство с членами американской новой администрации закончилось за несколько минут, после чего был очень предметный и содержательный разговор", - отметил глава Офиса президента.