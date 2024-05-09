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Украина создает сеть секретных подземных оборонных предприятий, - El Mundo

Четверг 09 мая 2024 18:54
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Украина создает сеть секретных подземных оборонных предприятий, - El Mundo Иллюстративное фото: Украина начала строить подземные оборонные предприятия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина начала создавать сеть секретных подземных заводов по перезапуску оружейной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Как пишет издание, Украина с помощью секретных подземных заводов стремится избавиться от зависимости в вооружении от других страны, а также стремится стать центром производства оружия для всего Запада.

В частности, известно, что часть заводов Украина маскирует декорациями, а персонал туда тщательно проверяют, чтобы не было информаторов России.

По данным издания, ответственным за строительство скрытой сети министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. А на подземных заводах выпускают боеприпасы, все виды беспилотников, БТР "Казак", ракеты "Нептун", противотанковые ракеты "Стугна".

Производство оружия в Украине

Украина начала самостоятельно производить разные типы вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь как о воздушных беспилотниках так и о надводных дронах и РЭБ.

В частности, недавно стало известно о том, что Украина смогла скопировать российские барсирующие дроны "Ланцет", а также приступила к серийному производству отечественного аналога "Шахедов".

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